Потеря контроля. Демонстранты захватили город: что сейчас происходит в Иране

По состоянию на сегодня крупнейшие с 2009 года протесты в Иране распространились на 80 городов. Даже несмотря на то, что власти ужесточили репрессии, в результате которых погибли десятки человек, арестованы известные активисты и журналисты. Доступ в интернет, особенно для мессенджеров и социальных сетей, до сих пор блокируется. В связи с этим новости из Ирана доходят с многочасовой задержкой.

A group of Iranian expatriates have gathered outside the @BBCNews headquarters in London to express their protest against @bbcpersian's policies regarding the coverage of Iran developments.

"BBC, Shame on You," the protesters were heard chanting.#IranProtests2022 pic.twitter.com/qlLZyj6bXV