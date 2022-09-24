Потеря контроля. Демонстранты захватили город: что сейчас происходит в Иране

Протесты в Иране захлестнули практически всю страну, сегодня массовые беспорядки охватили не менее 80 городов. Один из них после уличных боев полностью захвачен демонстрантами.

РБК-Украина следит за тем, как разворачиваются события в Иране.

Волна протестов накрыла Иран

По состоянию на сегодня крупнейшие с 2009 года протесты в Иране распространились на 80 городов. Даже несмотря на то, что власти ужесточили репрессии, в результате которых погибли десятки человек, арестованы известные активисты и журналисты. Доступ в интернет, особенно для мессенджеров и социальных сетей, до сих пор блокируется. В связи с этим новости из Ирана доходят с многочасовой задержкой.

A group of Iranian expatriates have gathered outside the @BBCNews headquarters in London to express their protest against @bbcpersian's policies regarding the coverage of Iran developments.

"BBC, Shame on You," the protesters were heard chanting.#IranProtests2022 pic.twitter.com/qlLZyj6bXV — Iran International English (@IranIntl_En) September 24, 2022

Многотысячные акции недовольных жесткими правилами и экономической разрухой продолжаются несколько дней подряд. Протестующие требуют положить конец правлению Исламской Республики.

Во многих городах силы безопасности открывают огонь по толпам. В частности, в Тегеране силовики стреляли прямо по окнам на бульваре Фердоус, а в городе Рашт - забрасывали гранаты со слезоточивым газом прямо в квартиры.

Детальнее о причинах и ситуации в стране - в материале "Протесты в Иране. Как развиваются события и почему это большой вызов для ислама".

Смерть студентки стала последней каплей

Западные аналитики сходятся во мнении, что смерть 22-летней девушки Махсы Амини стала лишь катализатором народного гнева. Напомним, студентка умерла после жесткого задержания полицией нравов из-за того, что якобы неправильно носила хиджаб. Ее доставили в "центр перевоспитания женщин", где она, вероятно, после избиения потеряла сознание и до самой смерти находилась в коме.

Массовые протесты начались в день ее похорон, 22 сентября. Предполагается, что случай с Амини стал своего рода последней каплей, и тысячи молодых иранцев в ответ на репрессии вышли на улицы. Помимо этого, они жалуются на повальную коррупцию, провал в экономической политике и борьбе с COVID-19, а также политические преследования. Проблемы сохранились при нынешнем ультраконсервативном президента Ибрахиме Раиси, который пришел к власти в прошлом году.

Демонстранты захватили город

Накануне протестующие захватили небольшой курдский город Ошнавие в провинции Западный Азербайджан. Иранские силы безопасности покинули его после нескольких дней ожесточенных боев.

"Со вчерашнего вечера Ошнавие находится под народным управлением. Освобождение имеет далеко идущие последствия для других городов", - заявил в интервью NYT местный чиновник Хусейн Язданпана.

Редактор новостного сайта NNS Roj Аммар Голи, который является иранским курдом и проживает в Германии, поддерживает контакты с Ошнавие, где проживает 40 000 этнических курдов. По его словам, жители установили блокпосты на въезде в город.

Twitter уже заполнили видео того, как по улицам Ошнавие ходят толпы людей, скандирующих "Свободу!".

Preliminary reports suggest that the Iranian city of Oshnavieh is under control of the protesters after security forces withdrew.



pic.twitter.com/4CtG6URNnx — Faytuks News Δ (@Faytuks) September 23, 2022

Также сообщается, что в этот район были переброшены армейский батальон и подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР), чтобы вернуть контроль над захваченным городом.

"Мы ждем, что прольется кровь. Ситуация крайне напряженная", - добавил Голи.

Протесты в Иране набрали настолько сильные обороты, что официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро пошутил в Twitter насчет того, не могут ли демонстранты захватить завод по производству боевых беспилотников для России. Отметим, факты их применения в войне против Украины уже подтверждены, в связи с чем Киев выгнал иранского посла из страны.

Невиданные для Ирана сцены

В течение нескольких дней иранцы протестуют буквально под пулями, угрозами избиений и арестов, требуя положить конец более чем 40-летнему правлению Исламской Республики. Протесты в Тегеране изменили привычную форму: на смену крупным собраниям пришли более мелкие акции, но во многих местах столицы.

اعتراضات در ایران در آغاز هفته دوم هم ادامه یافته و شمار فزاینده کشته ها، زخمی ها و بازداشتی ها باعث خانه نشینی معترضان نشده. از ساعتی قبل، تصاویر اعتراضات امروز که در برخی جاها، همین حالا در جریان است، در فضای مجازی پخش شده. باران عباسی و گزارش تحولات دیشب و امروز: pic.twitter.com/aF5VrHZzwD — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) September 24, 2022

В городе Кум, который считается чрезвычайно религиозным и опорой правительства, происходят невиданные ранее сцены - молодые женщины публично снимают хиджабы, а народ требует свержения духовного лидера аятоллы Али Хаменеи.