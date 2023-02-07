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"Власти Грузии должны прекратить сводить счеты с Саакашвили". МИД ответил на решение суда

Фото: Михеил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на отказ Тбилисского суда об отсрочке или освобождении Михеила Саакашвили от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Там призвали грузинские власти "прекратить сводить с ним счеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

"Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство защиты гражданина Украины Михеила Саакашвили по отсрочке или его освобождению от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что Тбилисский городской суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Саакашвили, а также отказал в переводе гражданина за границу для лечения.

"Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счета с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине. МИД будет продолжать защищать интересы гражданина Украины Михеила Саакашвили, который должен быть уволен", - добавляют в заявлении.

Что этому предшествовало

Напомним, 6 февраля Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство об отсрочке наказания или увольнении экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили по состоянию здоровья.

Как заявили в суде, представленный отчет о состоянии здоровья Саакашвили не якобы "не содержит достоверной информации о тяжести его болезни и не может являться основанием для отсрочки отбывания наказания".

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество помочь спасти жизнь Саакашвили и не допустить его смерти.

Отметим, что украинские власти неоднократно призывали Грузию отдать Саакашвили на лечение.

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ГрузияМихаил СаакашвилиМЗСТбилиси