Власти Болгарии усилили меры безопасности на НПЗ "Лукойла" перед возможной продажей

Болгарские власти решили усилить меры безопасности и провести проверки на НПЗ "Лукойла", поскольку государство планирует взять объект под свой контроль.
Об этом заявил премьер Болгарии Росен Желязков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава правительства Болгарии заявил, что проверки и приведение военной полиции в состояние готовности проводятся заранее, чтобы защитить важные объекты, включая нефтеперерабатывающий завод и другие ключевые сооружения.
В заявлении Совета министров говорится, что государственные органы безопасности, МВД и Министерство обороны приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности в районе объектов "Лукойл" в Бургасе.
В регионе установлена система против дронов, проходят проверки соблюдения мер безопасности, а военная полиция готова помочь МВД.
Напомним, несколько недель назад США решили усилить санкции против России. Они ударили по двум российским компаниям - "Лукойлу" и "Роснефти".
На этом фоне правительства Болгарии и Румынии активно работают над тем, чтобы ключевые НПЗ продолжили работу и не возникли перебои с поставками топлива после введения санкций США против российских компаний.
Парламент Болгарии принял закон, который позволяет назначать управляющего НПЗ "Лукойл" в Бургасе с правом управлять предприятием, продавать его или национализировать актив.
В Румынии решение о будущем завода "Лукойл Петротель" пока не принято: правительство рассматривает отсрочку санкций, а национализацию - как крайнюю меру.
Молдова также проявляет инициативу, предложив выкупить активы "Лукойла", включая склад авиационного топлива, и попросила США отложить введение санкций