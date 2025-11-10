Влада Болгарії посилила заходи безпеки на НПЗ "Лукойла" перед можливим продажем

Санкції США

Нагадаємо, кілька тижнів тому США вирішили посилити санкції проти Росії. Вони вдарили по двох російських компаніях - "Лукойлу" і "Роснефти".

На цьому тлі уряди Болгарії та Румунії активно працюють над тим, щоб ключові НПЗ продовжили роботу і не виникли перебої з поставками пального після введення санкцій США проти російських компаній.

Парламент Болгарії ухвалив закон, який дає змогу призначати управителя НПЗ "Лукойл" у Бургасі з правом управляти підприємством, продавати його або націоналізувати актив.

У Румунії рішення про майбутнє заводу "Лукойл Петротель" поки що не ухвалено: уряд розглядає відстрочку санкцій, а націоналізацію - як крайній захід.

Молдова також проявляє ініціативу, запропонувавши викупити активи "Лукойлу", включно зі складом авіаційного пального, і попросила США відкласти введення санкцій