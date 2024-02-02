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Власти Азербайджана назвали условие для заключения мира с Арменией

Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Мир между Азербайджаном и Арменией будет возможен после того, как в Конституцию последней будут внесены изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева в "Эхо Кавказа".

Как отметил политик, претензии Армении к Азербайджану в международных судах основываются на таких вопросах, как непризнание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отделение Карабаха от Азербайджана.

"Если Армения положит конец территориальным притязаниям к Азербайджану и внесет изменения в Конституцию и другие нормативно-правовые документы, то можно будет достичь мира", - сказал Алиев на встрече с генсекретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом в Баку.

Лидер Азербайджана также подчеркнул, что между Азербайджаном и Арменией уже де-факто существует мир, и на границе двух стран в течение нескольких месяцев царит мирная обстановка.

"Но для того, чтобы довести этот процесс до логического завершения, необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану", - отметил Алиев.

Мирный договор между странами

Напомним, 19 сентября этого года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.

Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах.

Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабасская Республика официально прекратила свое существование.

А в начале прошлого месяца президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что основные условия для мирного договора с Арменией уже созданы.

В конце прошлого месяца стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать пакт о ненападении.

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