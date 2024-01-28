ua en ru
Вс, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении

Армения, Воскресенье 28 января 2024 20:14
UA EN RU
Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать пакт о ненападении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

В выступлении, посвященном Дню армии, Пашинян предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.

"Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что Армения привержена мирной повестке дня и не отступит от нее.

Мирный договор между странами

Напомним, 19 сентября этого года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.

Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах.

Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабасская Республика официально прекратила свое существование.

А в начале месяца президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что основные условия для мирного договора с Арменией уже созданы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азербайджан Армения Нагорный Карабах
NEWS
Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине, чтобы мир наступил быстрее
Шольц призвал страны ЕС усилить помощь Украине, чтобы мир наступил быстрее
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России