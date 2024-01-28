Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

В выступлении, посвященном Дню армии, Пашинян предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.

"Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что Армения привержена мирной повестке дня и не отступит от нее.

Мирный договор между странами

Напомним, 19 сентября этого года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.

Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах.

Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабасская Республика официально прекратила свое существование.

А в начале месяца президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что основные условия для мирного договора с Арменией уже созданы.

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