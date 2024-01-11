ua en ru
Чт, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Основные условия для мирного договора с Арменией созданы, - Алиев

Четверг 11 января 2024 13:00
UA EN RU
Основные условия для мирного договора с Арменией созданы, - Алиев Фото: Ильхам Алиев, президент Азербайджана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Армения и Азербайджан создали основные условия для заключения мирного договора. Ереван хочет гарантий, впрочем, Баку не видит в этом необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Азербайджана Ильхама Алиева, которого цитирует местное издание АЗЕРТАДЖ.

"Нам там не нужны никакие гаранты, и если он будет подписан в двустороннем формате, то должен быть подписан. Если кто-то хочет помочь, то мы не возражаем и против этого. Однако эта помощь не должна быть принудительной", - заявил Алиев.

Ситуация с Нагорным Карабахом

Напомним, 19 сентября этого года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.

Армения отказалась перебрасывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающей Нагорный Карабах.

Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабасская Республика официально прекратила свое существование.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азербайджан Армения
NEWS
Законопроект о мобилизации. Что происходит в Раде и когда ждать решения
Законопроект о мобилизации. Что происходит в Раде и когда ждать решения
DAILY
Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации