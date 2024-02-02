Влада Азербайджану назвала умову для укладання миру з Вірменією

Як зазначив політик, претензії Вірменії до Азербайджану в міжнародних судах ґрунтуються на таких питаннях, як невизнання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану, відділення Карабаху від Азербайджану.

"Якщо Вірменія покладе край територіальним домаганням до Азербайджану і внесе зміни до Конституції та інших нормативно-правових документів, то можна буде досягти миру", - сказав Алієв на зустрічі з генсекретарем Міжпарламентського союзу Мартіном Чунгонгом у Баку.

Лідер Азербайджану також підкреслив, що між Азербайджаном і Вірменією вже де-факто існує мир, і на кордоні двох країн кілька місяців панує мирна обстановка.

"Але для того, щоб довести цей процес до логічного завершення, необхідно підписати мирний договір і покласти край територіальним претензіям Вірменії до Азербайджану", - зауважив Алієв.