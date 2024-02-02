Влада Азербайджану назвала умову для укладання миру з Вірменією

Мир між Азербайджаном та Вірменією буде можливий після того, як до Конституції останньої буде внесено зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Азербайджану Ільхама Алієва в "Эхо Кавказа".
Як зазначив політик, претензії Вірменії до Азербайджану в міжнародних судах ґрунтуються на таких питаннях, як невизнання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану, відділення Карабаху від Азербайджану.
"Якщо Вірменія покладе край територіальним домаганням до Азербайджану і внесе зміни до Конституції та інших нормативно-правових документів, то можна буде досягти миру", - сказав Алієв на зустрічі з генсекретарем Міжпарламентського союзу Мартіном Чунгонгом у Баку.
Лідер Азербайджану також підкреслив, що між Азербайджаном і Вірменією вже де-факто існує мир, і на кордоні двох країн кілька місяців панує мирна обстановка.
"Але для того, щоб довести цей процес до логічного завершення, необхідно підписати мирний договір і покласти край територіальним претензіям Вірменії до Азербайджану", - зауважив Алієв.
Нагадаємо, 19 вересня цього року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.
Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах.
Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.
З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка офіційно припинила своє існування.
А на початку минулого місяця президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що основні умови для мирного договору з Вірменією вже створені.
Наприкінці минулого місяця стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував Азербайджану підписати пакт про ненапад.
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