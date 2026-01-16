Поставлял ВСУ бракованные баллистические очки. В Украине разоблачили масштабную схему

Прокуратура и СБУ разоблачили схему, из-за которой почти 60 млн гривен государственных средств были потрачены на некачественные средства защиты для ВСУ. Подозрение сообщено руководителю предприятия, которое поставляло баллистические очки и маски, которые не соответствовали техническим стандартам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.
По данным ведомства, руководитель коммерческого предприятия подозревается в завладении бюджетными средствами во время оборонных закупок в 2024 году.
"Его подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением совершенного в особо крупных размерах в условиях военного положения, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - заявила прокуратура.
По данным следствия, он обеспечил участие подконтрольного предприятия в двух тендерах на поставку более 40 тысяч единиц баллистических очков и масок для военных.
Для формального соответствия требованиям тендера поданы документы якобы о сотрудничестве с иностранными производителями, тогда как фактически продукция не соответствовала техническим условиям контрактов.
Средства защиты закупали через посредников, без подтверждения их происхождения и соответствия стандартам.
Эксперты установили, что очки не защищали от баллистических и механических осколков, но были переданы военным, а государственное предприятие-заказчик осуществило оплату.
Общая сумма ущерба составляет почти 60 млн гривен, что классифицируется как особо крупный размер.
Для документирования преступной схемы прокуратура и СБУ проанализировали тендеры, контракты, логистику поставок, финансовые операции и экспертные заключения по качеству продукции, что стало основанием для сообщения о подозрении.
Напомним, что в одной из воинских частей в Донецкой области правоохранители разоблачили преступную организацию, которая незаконно присвоила более 47 млн гривен, выделенных на закупку дронов.
Как сообщает ГБР, задержаны пять участников схемы, возглавляемой командиром этой части.
Кроме того, Государственное бюро расследований задержало руководителя финансово-экономической службы одной из бригад на Запорожском направлении, который разворовывал средства, предназначенные для выплат военным.
Ранее ГБР разоблачило схему хищения почти 3 млрд гривен на закупке некачественных мин для ВСУ. Многомиллиардные авансы и контракты Минобороны получила фирма, которая ранее не занималась производством боеприпасов.