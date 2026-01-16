Поставлял ВСУ бракованные баллистические очки. В Украине разоблачили масштабную схему

По данным ведомства, руководитель коммерческого предприятия подозревается в завладении бюджетными средствами во время оборонных закупок в 2024 году.

"Его подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением совершенного в особо крупных размерах в условиях военного положения, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - заявила прокуратура.

По данным следствия, он обеспечил участие подконтрольного предприятия в двух тендерах на поставку более 40 тысяч единиц баллистических очков и масок для военных.

Для формального соответствия требованиям тендера поданы документы якобы о сотрудничестве с иностранными производителями, тогда как фактически продукция не соответствовала техническим условиям контрактов.

Средства защиты закупали через посредников, без подтверждения их происхождения и соответствия стандартам.

Эксперты установили, что очки не защищали от баллистических и механических осколков, но были переданы военным, а государственное предприятие-заказчик осуществило оплату.

Общая сумма ущерба составляет почти 60 млн гривен, что классифицируется как особо крупный размер.

Для документирования преступной схемы прокуратура и СБУ проанализировали тендеры, контракты, логистику поставок, финансовые операции и экспертные заключения по качеству продукции, что стало основанием для сообщения о подозрении.