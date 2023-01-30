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Включат "подвиги" оккупантов и "спецоперацию". В РФ появится "правильный" учебник истории

Фото: в России появится "правильный" учебник истории, куда включат "подвиги" оккупантов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В России к началу нового учебного года появится "правильный" учебник истории. В нем расскажут о войне в Украине в духе российских пропагандистов и о "подвигах" оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Север.Реалии.

По словам главы Минпросвещения РФ, раздел про "цели и задачи спецоперации" уже прописан в школьном курсе истории. В новом учебнике причины войны будут изложены более подробно и "согласно позиции российских властей".

В учебном пособии планируют отразить "подвиги" российских оккупантов. Представители Российского военно-исторического общества заявляли, что в новом учебнике "учащимся будут представлены героические подвиги наших предков, начиная с Древней Руси и до спецоперации".

Как сообщалось, ранее причиной войны в Украине Путин называл "помощь людям на Донбассе".

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что еще одной целью "спецоперации" было намерение покончить с курсом США на доминирование в мире.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что война в Украине должна якобы предотвратить угрозу Третьей мировой войны.

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