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Включать "подвиги" окупантів та "спецоперацію". У РФ з'явиться "правильний" підручник з історії

Фото: в Росії з'явиться "правильний" підручник історії, куди включать "подвиги" окупантів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії до початку нового навчального року з'явиться "правильний" підручник з історії. У ньому розкажуть про війну в Україні в дусі російських пропагандистів і про "подвиги" окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Север.Реалии.

За словами голови Міносвіти РФ, розділ про "цілі та завдання спецоперації" вже прописаний у шкільному курсі історії. У новому підручнику причини війни будуть викладені докладніше і "згідно з позицією російської влади".

У навчальному посібнику планують відобразити "подвиги" російських окупантів. Представники Російського військово-історичного товариства заявляли, що в новому підручнику "учням буде представлено героїчні подвиги наших предків, починаючи з Стародавньої Русі і до спецоперації".

Як повідомлялося, раніше причиною війни в Україні Путін називав "допомогу людям на Донбасі".

Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ще однією метою "спецоперації" був намір покінчити з курсом США на домінування у світі.

Перед цим прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що війна в Україні повинна нібито запобігти загрозі Третьої світової війни.

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