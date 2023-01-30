Включать "подвиги" окупантів та "спецоперацію". У РФ з'явиться "правильний" підручник з історії

У Росії до початку нового навчального року з'явиться "правильний" підручник з історії. У ньому розкажуть про війну в Україні в дусі російських пропагандистів і про "подвиги" окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Север.Реалии.
За словами голови Міносвіти РФ, розділ про "цілі та завдання спецоперації" вже прописаний у шкільному курсі історії. У новому підручнику причини війни будуть викладені докладніше і "згідно з позицією російської влади".
У навчальному посібнику планують відобразити "подвиги" російських окупантів. Представники Російського військово-історичного товариства заявляли, що в новому підручнику "учням буде представлено героїчні подвиги наших предків, починаючи з Стародавньої Русі і до спецоперації".
Як повідомлялося, раніше причиною війни в Україні Путін називав "допомогу людям на Донбасі".
Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ще однією метою "спецоперації" був намір покінчити з курсом США на домінування у світі.
Перед цим прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що війна в Україні повинна нібито запобігти загрозі Третьої світової війни.
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