ВККСУ рекомендувала призначити на посади 61 суддю

Суддів рекомендували для призначення, ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання
Вища кваліфікаційна комісія суддів України на засіданні сьогодні, 18 червня, рекомендувала призначити на посади 61 суддю. Про це повідомляє "Судова влада України".
Розглядалось питання про рекомендування для призначення на посади суддів, у яких закінчився строк повноважень.
"Рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року призначено кваліфікаційне оцінювання 999 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді", - йдеться у повідомленні.
Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісією рекомендовано для призначення:
- Болюк Іннесу Ігорівну на посаду судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.
- Бондаренко Ганну Віталіївну на посаду судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області.
- Вельможну Ірину Володимирівну на посаду судді Зміївського районного суду Харківської області.
- Вергопула Андрія Костянтиновича на посаду судді Котовського міськрайонного суду Одеської області.
- Грицай Марію Михайлівну на посаду судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області.
- Гудкову Юлію Георгіївну на посаду судді Монастириського районного суду Тернопільської області.
- Давидюка Олександра Івановича на посаду судді Білогірського районного суду Хмельницької області.
- Делікатну Лілію Володимирівну на посаду судді Тернопільского міськрайонного суду Тернопільської області.
- Квітку Олександра Олексійовича на посаду судді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області.
- Кисіля Романа Валерійовича на посаду судді Запорізького окружного адміністративного суду.
- Корольчук Наталію Василівну на посаду судді Херсонського міського суду Херсонської області.
- Котляра Антона Миколайовича на посаду судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя.
- Кривенко Оксану Володимирівну на посаду судді Доманівського районного суду Миколаївської області.
- Лавренюк Тетяну Анатоліївну на посаду судді господарського суду Харківської області.
- Лагоду Катерину Олександрівну на посаду судді Центрального районного суду міста Миколаєва.
- Лебідь-Гавенко Галину Михайлівну на посаду судді Васильківського міськрайонного суду Київської області.
- Лєвшу Сергія Леонідовича на посаду судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області.
- Луня Ростислава Володимировича на посаду судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.
- Максимовича Ігоря Вікторовича на посаду судді Каланчацького районного суду Херсонської області.
- Малихіну Владу Володимирівну на посаду судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська.
- Маренича Ігоря Володимировича на посаду судді Чернівецького окружного адміністративного суду.
- Марціцку Ірину Богданівну на посаду судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області.
- Медюка Сергія Олександровича на посаду судді Центрального районного суду міста Миколаєва.
- Мороз Тетяну Миколаївну на посаду судді Кобеляцького районного суду Полтавської області.
- Нестеренка Євгена Володимировича на посаду судді Першотравневого районного суду міста Чернівці.
- Нечая Олександра Володимировича на посаду судді господарського суду міста Києва.
- Ніточка Віталія Васильовича на посаду судді Тячівського районного суду Закарпатської області.
- Петрову Ліму Миколаївну на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду.
- Полішко Вікторію Василівну на посаду судді Жовтневого районного суду Миколаївської області.
- Порощука Петра Петровича на посаду судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області.
- Прачук Олену Василівну на посаду судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області.
- Романюк Юлію Геннадіївну на посаду судді господарського суду Рівненської області.
- Савченка Дениса Михайловича на посаду судді Харківського районного суду Харківської області.
- Сала Павла Ігоровича на посаду судді Вінницького окружного адміністративного суду.
- Сацького Романа Вікторовича на посаду судді Запорізького окружного адміністративного суду.
- Секірського Андрія Валерійовича на посаду судді господарського суду Луганської області.
- Семенишин Ориславу Зеновіївну на посаду судді Радехівського районного суду Львівської області.
- Сойму Мар’яну Миколаївну на посаду судді Тячівського районного суду Закарпатської області.
- Соколову Наталію Олександрівну на посаду судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області.
- Соловйову Анастасію Євгенівну на посаду судді господарського суду Дніпропетровської області.
- Твердохліб Альону Валеріївну на посаду судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області.
- Тітівалова Романа Костянтиновича на посаду судді Турійського районного суду Волинської області.
- Тішка Дмитра Анатолійовича на посаду судді Центрального районного суду міста Миколаєва.
- Токарєва Сергія Миколайовича на посаду судді Путивльського районного суду Сумської області.
- Тополеву Юлію Володимирівну на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси.
- Торчинюка Вадима Георгійовича на посаду судді господарського суду Рівненської області.
- Фадєєву Світлану Олександрівну на посаду судді Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області.
- Хмеля Руслана Валентиновича на посаду судді Бершадського районного суду Вінницької області.
- Чернову Жанну Миколаївну на посаду судді Запорізького окружного адміністративного суду.
- Шамотайла Олега Васильовича на посаду судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.
- Шаповалову Ірину Сергіївну на посаду судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.
- Шаповалову Тетяну Михайлівну на посаду судді Вінницького окружного адміністративного суду.
- Шапутько Світлану Володимирівну на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.
- Шаратова Юрія Анатолійовича на посаду судді господарського суду Одеської області.
- Шилову Олену Миколаївну на посаду судді господарського суду Донецької області.
- Шкуренкова Миколу Васильовича на посаду судді Суворовського районного суду міста Одеси.
- Щербину-Почтовик Інну Василівну на посаду судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська.
- Юркова Едуарда Олеговича на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду.
- Ягодіну (Лукіянець) Тетяну Василівну на посаду судді Деражнянського районного суду Хмельницької області.
- Янжулу Олександра Сергійовича на посаду судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області.
- Ясиновського Романа Богдановича на посаду судді Жовківського районного суду Львівської області.
Нагадаємо, 5 червня ВККСУ рекомендувала призначити на посади 85 суддів.