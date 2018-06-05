ВККСУ рекомендувала призначити на посади 85 суддів

У суддів закінчився термін повноважень

На засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) 5 червня 2018 року розглядалося питання про рекомендацію для призначення на посади суддів. Про це повідомляє "Судова влада України".

Відповідність займаній посаді судді, який призначений на посаду строком на п'ять років до набрання чинності закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", має бути оцінено у порядку, встановленому законом.

Так, рішенням комісії призначено кваліфікаційне оцінювання 999 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

На сайті опубліковано список суддів, у яких закінчився строк повноважень, рекомендованих для призначення на посади.

Нагадаємо, раніше ВККСУ рекомендувала призначити 95 суддів безстроково.