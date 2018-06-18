ВККСУ рекомендовала назначить на должности 61 судью

Судей рекомендовали для назначения, учитывая результаты квалификационного оценивания
Высшая квалификационная комиссия судей Украины на заседании сегодня, 18 июня, рекомендовала назначить на должности 61 судью. Об этом сообщает "Судова влада України".
Рассматривался вопрос о рекомендации для назначения на должности судей, у которых закончился срок полномочий.
"Решением Комиссии от 20 октября 2017 года назначено квалификационное оценивание 999 судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссией рекомендовано для назначения:
- Болюк Иннесу Игоревну на должность судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.
- Бондаренко Анну Витальевну на должность судьи Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области.
- Вельможну Ирину Владимировну на должность судьи Змиевского районного суда Харьковской области.
- Вергопула Андрея Константиновича на должность судьи Котовского горрайонного суда Одесской области.
- Грицай Марию Михайловну на должность судьи Дрогобычского горрайонного суда Львовской области.
- Гудкову Юлию Георгиевну на должность судьи Монастырского районного суда Тернопольской области.
- Давидюка Александра Ивановича на должность судьи Белогорского районного суда Хмельницкой области.
- Нежную Лилию Владимировну на должность судьи Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области.
- Квитку Александра Алексеевича на должность судьи Кировоградского районного суда Кировоградской области.
- Кысиля Романа Валерьевича на должность судьи Запорожского окружного административного суда.
- Корольчук Наталью Васильевну на должность судьи Херсонского городского суда Херсонской области.
- Котляра Антона Николаевича на должность судьи Хортицкого районного суда города Запорожье.
- Кривенко Оксану Владимировну на должность судьи Доманевского районного суда Николаевской области.
- Лавренюк Татьяну Анатольевну на должность судьи хозяйственного суда Харьковской области.
- Лагоду Екатерину Александровну на должность судьи Центрального районного суда города Николаева.
- Лебедь-Гавенко Галину Михайловну на должность судьи Васильковского горрайонного суда Киевской области.
- Левшу Сергея Леонидовича на должность судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области.
- Луня Ростислава Владимировича на должность судьи Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области.
- Максимовича Игоря Викторовича на должность судьи Каланчакского районного суда Херсонской области.
- Малыхину Владу Владимировну на должность судьи Самарского районного суда города Днепропетровска.
- Маренича Игоря Владимировича на должность судьи Черновицкого окружного административного суда.
- Марцицку Ирину Богдановну на должность судьи Теребовлянского районного суда Тернопольской области.
- Медюка Сергея Александровича на должность судьи Центрального районного суда города Николаева.
- Мороз Татьяну Николаевну на должность судьи Кобеляцкого районного суда Полтавской области.
- Нестеренко Евгения Владимировича на должность судьи Первомайского районного суда города Черновцы.
- Нечаева Александра Владимировича на должность судьи хозяйственного суда города Киева.
- Ниточка Виталия Васильевича на должность судьи Тячевского районного суда Закарпатской области.
- Петрову Лиму Николаевну на должность судьи Полтавского окружного административного суда.
- Полишко Викторию Васильевну на должность судьи Октябрьского районного суда Николаевской области.
- Порощука Петра Петровича на должность судьи Жмеринского горрайонного суда Винницкой области.
- Прачук Елену Васильевну на должность судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области.
- Романюк Юлия Геннадьевна на должность судьи хозяйственного суда Ровенской области.
- Савченко Дениса Михайловича на должность судьи Харьковского районного суда Харьковской области.
- Сала Павла Игоревича на должность судьи Винницкого окружного административного суда.
- Сацкого Романа Викторовича на должность судьи Запорожского окружного административного суда.
- Секирского Андрея Валерьевича на должность судьи хозяйственного суда Луганской области.
- Семенышин Ориславу Зеновьевну на должность судьи Радеховского районного суда Львовской области.
- Сойма Марьяну Николаевну на должность судьи Тячевского районного суда Закарпатской области.
- Соколову Наталью Александровну на должность судьи Ахтырского горрайонного суда Сумской области.
- Соловьеву Анастасию Евгеньевну на должность судьи хозяйственного суда Днепропетровской области.
- Твердохлеб Алену Валерьевну на должность судьи Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области.
- Титивалова Романа Константиновича на должность судьи Турийского районного суда Волынской области.
- Тишка Дмитрия Анатольевича на должность судьи Центрального районного суда города Николаева.
- Токарева Сергея Николаевича на должность судьи Путивльского районного суда Сумской области.
- Тополеву Юлию Владимировну на должность судьи Малиновского районного суда города Одессы.
- Торчинюка Вадима Георгиевича на должность судьи хозяйственного суда Ровенской области.
- Фадееву Светлану Александровну на должность судьи Крюковского районного суда города Кременчуга Полтавской области.
- Хмеля Руслана Валентиновича на должность судьи Бершадского районного суда Винницкой области.
- Чернову Жанну Николаевну на должность судьи Запорожского окружного административного суда.
- Шамотайла Олега Васильевича на должность судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.
- Шаповалову Ирину Сергеевну на должность судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.
- Шаповалову Татьяну Михайловну на должность судьи Винницкого окружного административного суда.
- Шапутько Светлану Владимировну на должность судьи Печерского районного суда города Киева.
- Шаратова Юрия Анатольевича на должность судьи хозяйственного суда Одесской области.
- Шилову Елену Николаевну на должность судьи хозяйственного суда Донецкой области.
- Шкуренкова Николая Васильевича на должность судьи Суворовского районного суда города Одессы.
- Щербина-Почтовик Инну Васильевну на должность судьи Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепропетровска.
- Юркова Эдуарда Олеговича на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда.
- Ягодин (Лукиянець) Татьяну Васильевну на должность судьи Деражнянского районного суда Хмельницкой области.
- Янжулу Александра Сергеевича на должность судьи Марганецкого городского суда Днепропетровской области.
- Ясиновского Романа Богдановича на должность судьи Жовковского районного суда Львовской области.
Напомним, 5 июня ВККСУ рекомендовала назначить на должности 85 судей.