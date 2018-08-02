ВККСУ розпочала засідання щодо оголошення конкурсу до ВАКС

Засідання розпочалось із запізненням

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) розпочала засідання з питань проведення конкурсу на посади суддів до Вищого антикорупційного суду. Про це оголосив голова ВККСУ Сергій Козьяков, передає кореспондент РБК-Україна.

"Присутній кворум, отже оголошую засідання відкритим", - заявив Козьяков.

Фото: засідання ВККСУ (РБК-Україна)

Зазначимо, що засідання комісії мало відбутись близько 14:00 і розпочалось із запізненням.

Нагадаємо, що до ВАКС має бути обрано 39 суддів. Окрім того, раніше, голова ВККСУ повідомив, що про наміри брати участь у конкурсі до антикорупційного суду заявили понад півтисячі осіб.

Голова комісії пояснив, що станом на 31 липня, конкурс кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду ще не оголошено. Відповідно, прийом документів від кандидатів ще не розпочато. А подання заяв про наміри брати участь – не має жодних юридичних наслідків.