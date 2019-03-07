ВККС: антикорупційний суд не запрацює у цьому місяці

Фото: Сергій Козьяков (vkksu.gov.ua)

ВККС очікує прийняття позитивного рішення щодо суддів Вищою радою юстиції протягом близько двох тижнів

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергій Козьяков заявив, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не зможе почати роботу в березні 2019 року через решту процедур призначення суддів. Про це повідомляє Радіо НВ.

За словами Козьякова, ВККС очікує прийняття позитивного рішення щодо суддів Вищою радою юстиції протягом близько двох тижнів, після чого відповідні документи будуть передані в адміністрацію президента для підписання указу.

"Ні, він не запрацює вже в цьому місяці, так як в цьому місяці, я вірю, залишаться процедури за призначенням суддів. Тому що вчора ввечері, майже відразу після оголошення рейтингу, списку переможців, ми передали документи до Вищої ради правосуддя, який і повинен ухвалити остаточне рішення", - сказав він.

Нагадаємо, 23 січня президент України Петро Порошенко заявив, що створення Вищого антикорупційного суду України завершиться в лютому. Після цього, вже в березні, президент заявив, що ВАКС запрацює в поточному році.

Відзначимо, директор НАБУ заявилял, що скасування статті про незаконне збагачення може бути пов'язане з ВАКС.

РБК-Україна писало, що 6 березня конкурс у Вищий антикорупційний суд був завершений. Наприкінці січня повідомлялося, що в конкурсі до Вищого антикорупційний суд продовжить брати участь 71 кандидат, 7 з яких - за результатами спільних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради міжнародних експертів.