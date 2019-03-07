ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ситник: скасування статті про незаконне збагачення може бути пов'язане з ВАКС

Новини » Політика    07.03.2019 - 16:04
Ситник: скасування статті про незаконне збагачення може бути пов'язане з ВАКС
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

НАБУ надасть пропозиції щодо нової статті про незаконне збагачення

Представники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) долучаться до роботи над статею про незаконне збагачення яка має бути прийнята Верховною Радою. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

Ситник відзначив, що НАБУ зараз надає свої пропозиції щодо нової редакції цієї статті в Кримінальному кодексі. За його словами, в бюро не розуміють, чому КС України саме зараз прийняв рішення щодо визнання статті про незаконне збагачення неконституційною. Ситник наголосив, що це може бути пов’язано з запуском ВАКС.

"Можливо це пов’язано з тим, що найближчим часом запрацює ВАКС. Ці справи могли бути передані до антикорупційного суду", - додав він.

Нагадаємо, 26 лютого Конституційний суд України в ході свого закритого засідання прийняв рішення про скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У середу, 27 лютого, суд оприлюднив це рішення на своєму сайті. Після цього президент Петро Порошенко подав новий законопроект щодо незаконного збагачення. 

Відзначимо, що G7 і Світовий банк розкритикували рішення КСУ щодо незаконного збагачення. В Єврокомісії заявили, що детальніше ознайомиться з рішенням КСУ.

Розслідування НАБУ по справі одного з міністрів буде продовжено по іншій статті Посол США прокоментувала конкурс до ВАКС
Новини України Конституционный суд УкраиныНАБУантікоррупційний суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся