Ситник: скасування статті про незаконне збагачення може бути пов'язане з ВАКС

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

НАБУ надасть пропозиції щодо нової статті про незаконне збагачення

Представники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) долучаться до роботи над статею про незаконне збагачення яка має бути прийнята Верховною Радою. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

Ситник відзначив, що НАБУ зараз надає свої пропозиції щодо нової редакції цієї статті в Кримінальному кодексі. За його словами, в бюро не розуміють, чому КС України саме зараз прийняв рішення щодо визнання статті про незаконне збагачення неконституційною. Ситник наголосив, що це може бути пов’язано з запуском ВАКС.

"Можливо це пов’язано з тим, що найближчим часом запрацює ВАКС. Ці справи могли бути передані до антикорупційного суду", - додав він.

Нагадаємо, 26 лютого Конституційний суд України в ході свого закритого засідання прийняв рішення про скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У середу, 27 лютого, суд оприлюднив це рішення на своєму сайті. Після цього президент Петро Порошенко подав новий законопроект щодо незаконного збагачення.

Відзначимо, що G7 і Світовий банк розкритикували рішення КСУ щодо незаконного збагачення. В Єврокомісії заявили, що детальніше ознайомиться з рішенням КСУ.