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У конкурсі до антикорупційного суду продовжить брати участь 71 кандидат

Новини » Політика    28.01.2019 - 16:59
У конкурсі до антикорупційного суду продовжить брати участь 71 кандидат
Ілюстративне фото (opsgram.com)

ВККСУ та ГРМЕ завершили спеціальні спільні засідання в межах конкурсу до ВАКС

У конкурсі до Вищого антикорупційного суду продовжить брати участь 71 кандидат, 7 з яких - за результатами спільних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) та Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Про це на брифінгу "Конкурс до Вищого антикорупційного суду: підсумки спільних засідань ВККСУ та ГРМЕ з кандидатами на посади суддів" повідомив голова ВККСУ Сергій Козьяков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, 28 січня 2019 року ВККСУ та ГРМЕ завершили спеціальні спільні засідання в межах конкурсу до ВАКС.

"Ми завершили спільні засідання за участі шести членів ГРМЕ. Завжди це відбувалося при абсолютному кворумі. Влітку почався конкурс у ВАКС. Дуже швидко ВККС оголосило конкурс. Шість членів негайно сюди приїхали і приступили до роботи", - сказав він.

За його словами, досьє кандидатів були передані міжнародним експертам.

"Ми передали всі результати практичних завдань і проекти рішень в ГРМЕ. Ми також передали всі матеріали досьє за дозволом кандидатів до останніх міжнародних експертів. Для мене несподівана цифра була, але за декілька засідань було зібрано 1 тис. 169 питань. Нас вразив не тільки професіоналізм наших колег, нас вразила працездатність експертів", - додав він.

Загалом з 18 січня було проведено шість засідань, на яких відбулись cпiвбесіди з 46 кандидатами.

За підсумками засідань - 39 кандидатів припинили участь у конкурсі, 7 кандидатів успішно пройшли засідання і будуть брати участь в наступному етапі кваліфікаційного оцінювання, 3 кандидати написали заяви про припинення участі у конкурсі до початку засідань.

Серед кандидатів, які успішно пройшли спільні засідання ВККСУ та ГРМЕ - 5 кандидатів до Вищого антикорупційного суду, з яких 4 судді та 1 науковець, та 2 кандидати до Апеляційної палати ВАКС, з яких суддя та науковець.

Раніше РБК-Україна писало, що міжнародні експерти разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів 24 січня розглянули біографії ще 9 кандидатів до Вищого антикорупційного суду.

Також повідомлялося, що всього ГРМЕ винесло на спільне засідання з ВККС 49 кандидатів. Розглянути їхні досьє міжнародники повинні до кінця місяця.

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