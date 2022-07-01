Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня

З 1 липня в Україні зростуть пенсії та соціальні виплати, розмитнення авто знову стане платним, набуде чинності візовий режим із Росією, а для українських біженців у Польщі скасують безкоштовний проїзд.
РБК-Україна зібрало список головних змін липня у матеріалі нижче.
У липні відбудеться планове підвищення прожиткового мінімуму з 2393 грн до 2058 грн, внаслідок чого зросте розмір соціальних виплат:
З 1 липня 2022 сума мінімальної пенсії за віком зросте на 93 грн і становитиме 2027 грн. Розмір максимальної пенсії з липня – 20270 грн.
Також підвищать пенсії шахтарям, сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника, особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам, жертвам нацистських репресій з інвалідністю та членам сімей померлих жертв, пенсії за особливі заслуги перед Україною.
Правила безмитного ввезення в Україну автомобілів та імпортних товарів, які діяли кілька місяців воєнного стану, скасовуються з 1 липня. Парламент ухвалив закон про поновлення оподаткування:
При цьому від сплати пенсійних зборів буде звільнено легкові автомобілі з електродвигунами.
З 1 липня набирає чинності постанова про запровадження візового режиму з Росією. Громадяни РФ не зможуть потрапити на територію України без дозвільних документів.
Передбачається, що у росіян буде можливість оформити візу в 8 містах своєї країни через центри VFS Global, але навіть її отримання не гарантуватиме в'їзду до України. Остаточне рішення про перетин кордону прийматимуть співробітники ДПСУ.
З липня Нацбанк збільшує суми лімітів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) для власників транспортних засобів. У зв'язку з цим можливим є підвищення тарифів страхових компаній при оформленні "автоцивілки".
Нові умови регулятора передбачають збільшення сум страхових виплат:
Також з 1 липня всі дані під час оформлення поліса "Зелена карта" включатимуться до бази МТСБУ. Це дозволить користувачам дізнатися всю необхідну інформацію про страховку та знизить ймовірність шахрайства.
Нові правила з 1 липня торкнуться непобутових споживачів. Відповідно до спрощеного механізму, для укладання договору постачання природного газу з новим постачальником не потрібно буде надавати письмового дозволу на перехід, акт звірки або довідку від чинного постачальника із підтвердженням відсутності простроченої заборгованості.
Громадяни України в Польщі з 1 липня користуватимуться залізничним транспортом на загальних умовах. Перестануть діяти безкоштовні квитки для українців у поїздах TLK та IC перевізника PKP Intercity.
Варто зазначити, що пільговий проїзд для біженців у Польщі запровадили з 26 лютого після повномасштабного вторгнення РФ. Упродовж кількох місяців українці мали змогу їздити у вагонах економ класу територією країни безкоштовно.
На початку літа правила змінилися. До 30 червня можна було використовувати безкоштовний квиток тільки при поїздках з та до прикордонних міст (Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув).
З 11 липня набуде чинності заборона куріння приладів для нагріву тютюну в громадських місцях на рівні із сигаретами, електронними сигаретами та кальянами.
До таких місць належать: кафе, ресторани, заклади охорони здоров'я, культури та спорту, освітні установи, будівлі та підприємства всіх форм власності, гуртожитки, дитячі майданчики, підземні переходи, вокзали та станції, зупинки транспорту, громадський транспорт та таксі, місця загального користування житлових будинків.
Порушення закону карається штрафами:
Із 16 липня почнуть діяти нові положення закону про державну мову. Усі інтернет-ресурси мають запровадити україномовні версії.
Вебсайти, сторінки в соцмережах, ютюб-, вайбер-, телеграм-канали, мобільні застосунки, які використовуються як інтернет-представництва суб'єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, повинні мати основну версію українською мовою, що завантажується за умовчанням.
Також усі товари з комп'ютерними програмами мають бути "локалізовані" для реалізації в Україні, тобто оснащені українським інтерфейсом. Це відноситься як до автомобілів, так і до електроніки та побутової техніки.
24 липня в Україні зміниться порядок отримання посвідчення водія. Необхідно буде:
Крім того, для здачі теорії водіння в МВС розробили 250 нових питань, які адаптовані до європейського формату. До списку тестів також додали новий розділ "Панель управління".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.