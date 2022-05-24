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В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: названо дату

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Україна, Вівторок 24 травня 2022 17:59
В Україні запрацює новий механізм отримання водійських прав: названо дату Ілюстративне фото (brovary.net.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні з 24 липня буде змінений механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Міністерство внутрішніх справ затвердило відповідну постанову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Для отримання посвідчення водія буде необхідно:

  1. Пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, що діє 1 рік. (без складання внутрішнього іспиту);
  2. Скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;
  3. Вибрати автошколу для практичної підготовки та пройти там навчання;
  4. Скласти внутрішній практичний іспит та отримати свідоцтво в автошколі, яке діє 2 роки;
  5. У сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія.

При цьому українці, у яких закінчився термін позбавлення права керування, з сьогоднішнього дня, 24 травня, зможуть отримати посвідчення водія та скласти іспити у будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше такої можливості не було. Уся процедура проходила виключно за місцем реєстрації громадянина.

Також у водіїв через два місяці після отримання посвідчення буде можливість придбати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше в Україні було спрощено процедуру отримання посвідчення водія - тепер права можна отримати в будь-якому місті, незалежно від місця навчання.

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