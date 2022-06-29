Пенсії в Україні зростуть з 1 липня: хто отримає підвищення
Фото: пенсії зростуть з 1 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
З 1 липня в Україні згідно з законом про бюджет підвищується розмір прожиткового мінімуму. Від цього показника залежать соціальні виплати, у тому числі і пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
Види виплат, які зростають 31 липня 2022 року у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму
- Мінімальна пенсія за віком непрацюючим пенсіонерам
- Мінімальна пенсія шахтарям
- Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника
- Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій
- Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни
- Підвищення жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань
- Пенсія за особливі і заслуги перед Україною
- Максимальний розмір пенсії
- Надбавка донорам
За даними прес-служби,
- Розмір мінімальної пенсії зросте на 93 гривні з 1934 до 2027 гривень.
- Мінімальна пенсій шахтарів зросте на 279 гривень до 6081 гривень.
- Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень до 4084 гривень.
- Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень до 20 270 гривень.
Нагадаємо, пенсії до кінця 2022 року перерахують тричі. Підстави для перерахунку призначених пенсій визначено законодавством України. У 2022 році зміна розміру виплат запланована на 1 липня, 1 жовтня та 1 грудня.
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