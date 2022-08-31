Візовий бан. Німеччина хоче залишити росіянам можливість дихати "повітрям свободи" в ЄС

У МЗС Німеччини пропонують не обмежувати видачу віз для росіян, які потребують захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

Під час зустрічі з європейськими колегами міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок знову висловилася проти загальної європейської заборони на видачу віз громадянам Росії.

"Ті, хто потребує захисту, і інші росіяни повинні як і раніше мати можливість дихати "повітрям свободи" в ЄС", - сказала вона.

Уточнюється, що в категорію росіян, яким Німеччина пропонує не забороняти видачу віз, входять студенти, художники, вчені та фрілансери.