RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Візовий бан. Німеччина хоче залишити росіянам можливість дихати "повітрям свободи" в ЄС

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У МЗС Німеччини пропонують не обмежувати видачу віз для росіян, які потребують захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Під час зустрічі з європейськими колегами міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок знову висловилася проти загальної європейської заборони на видачу віз громадянам Росії.

"Ті, хто потребує захисту, і інші росіяни повинні як і раніше мати можливість дихати "повітрям свободи" в ЄС", - сказала вона.

Уточнюється, що в категорію росіян, яким Німеччина пропонує не забороняти видачу віз, входять студенти, художники, вчені та фрілансери.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки до Європи.

При цьому Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.

Країни Східної Європи в свою чергу погрожують самостійно обмежити в'їзд для росіян до того моменту, поки Європа не прийме загальне рішення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГерманияВізовий режим