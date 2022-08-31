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Визовый бан. Германия хочет оставить россиянам возможность дышать "воздухом свободы" в ЕС

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В МИД Германии предлагают не ограничивать выдачу виз для россиян, которые нуждаются в защите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Во время встречи с европейскими коллегами министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь высказалась против общего европейского запрета на выдачу виз гражданам России.

"Те, кто нуждается в защите, и другие россияне должны по-прежнему иметь возможность дышать "воздухом свободы" в ЕС", - сказала она.

Уточняется, что в категорию россиян, которым Германия предлагает не запрещать выдачу виз, входят студенты, художники, ученые и фрилансеры.

Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.

При этом Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.

Страны Восточной Европы в свою очередь грозят самостоятельно ограничить въезд для россиян до того момента, пока Европа не примет всеобщее решение.

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Российская ФедерацияГерманияВизовый режим