Визовый бан. Германия хочет оставить россиянам возможность дышать "воздухом свободы" в ЕС

В МИД Германии предлагают не ограничивать выдачу виз для россиян, которые нуждаются в защите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Во время встречи с европейскими коллегами министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь высказалась против общего европейского запрета на выдачу виз гражданам России.

"Те, кто нуждается в защите, и другие россияне должны по-прежнему иметь возможность дышать "воздухом свободы" в ЕС", - сказала она.

Уточняется, что в категорию россиян, которым Германия предлагает не запрещать выдачу виз, входят студенты, художники, ученые и фрилансеры.