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РФ отрицает похищение детей из Украины и выдвинула условия для новых переговоров

Украина, Пятница 06 июня 2025 18:33
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РФ отрицает похищение детей из Украины и выдвинула условия для новых переговоров Фото: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия официально отрицает факт похищения украинских детей. В то же время Москва выдвинула условие для дальнейших переговоров с Украиной.

Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Захарова отрицает факт похищения украинских детей. Более того, она подчеркнула, что этот вопрос не должен быть на повестке дня в будущих переговорах с Украиной.

"Никаких похищенных Россией украинских детей нет, именно это должно быть отправной точкой в обсуждении детской темы в российско-украинских контактах", - сказала она.

Возвращение украинских детей

Заметим, что во время переговоров между Украиной и Россией, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что якобы никакой массовой депортации украинских детей нет и речь идет лишь о "нескольких десятках или сотне" детей.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица жестко опроверг эти циничные заявления.

Заметим, что с 2014 года Россия принудительно вывезла из Украины десятки тысяч детей.

Только официально удалось идентифицировать более 19,5 тысяч украинских детей, которых депортировали незаконно.

РБК-Украина рассказало, какие страны помогают Украине возвращать похищенных детей на Родину.

Стоит добавить, что в украинском меморандуме указано, что возвращение детей является одним из пунктов по укреплению доверия.

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