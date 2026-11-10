Определил команде Украины в Абу-Даби четкие задачи для дальнейшего диалога, - Зеленский

Украинская переговорная команда в Абу-Даби получила четкие задачи по дальнейшим переговорам как с представителями США, так и представителями ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что получил отчет переговорной команды Украины.

"Трехсторонний формат был конструктивным и достаточно содержательным. Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных - это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украины и фундаменте их долговременного функционирования", - заявил президент.

Зеленский отметил необходимость реальных инструментов по блокированию любого повторения войны. Кроме того, во время переговоров поднималась и необходимость деэскалационных шагов.

"Определил нашей команде четкие задачи для дальнейшего диалога - как в трехстороннем формате завтра, так и в целом в эти дни с представителями президента Америки и представителями Европы. Главное - реально приблизить мир, и с украинской стороны будет только продуктивная, качественная, честная работа", - подчеркнул глава государства.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, сегодня в Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ. Европейские представители не участвуют в них, однако проводят отдельные консультации с украинской делегацией.

До начала встречи с представителями РФ украинская сторона провела переговоры с делегациями США и европейских стран. В консультациях приняли участие представители Британии, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.