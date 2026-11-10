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Были очень продуктивными: Рубио о первом дне трехсторонних переговоров в Абу-Даби

17:13 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Были очень продуктивными: Рубио о первом дне трехсторонних переговоров в Абу-Даби Фото: Марко Рубио (Getty Images)
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Трехсторонние переговоры в Абу-Даби были продуктивными, однако скорейшего разрешения конфликта за сутки ожидать не стоит.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

По словам американского госсекретаря, консультации принесли значительные результаты и потребовали серьезных усилий.

"Переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными. Было проделано много работы", - отметил он.

В то же время Рубио предостерег от чрезмерного оптимизма по срокам достижения мира. По его мнению, пока нельзя говорить о том, что вопрос урегулирования находится на грани окончательного решения в ближайшие сутки.

Участие Европы и планы на будущее

Отдельное внимание дипломат акцентировал на вовлечении европейских партнеров в переговорный процесс. Он отметил важность их тесного взаимодействия со спецпредставителями США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, сопровождающими весь процесс на каждом этапе.

Рубио подчеркнул, что конечная цель Вашингтона состоит в том, чтобы в перспективе расширить текущий формат.

По его словам, в будущем за столом переговоров должны быть представлены не только США, Украина и Россия, но и европейцы.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, сегодня в Абу-Даби впервые с февраля возобновились трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Европейские представители не приобщаются к ним напрямую, но проводят отдельные консультации с украинской делегацией.

Перед началом встречи с представителями РФ украинская сторона также провела переговоры с представителями США и Европы. В них приняли участие представители Британии, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.

Отметим, спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что Россия готова завершить войну при условии создания для этого "должных условий".

Обо всем, что известно о трехсторонних переговорах в Абу-Даби – читайте вматериале РБК-Украина .

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