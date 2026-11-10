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Визначив команді України в Абу-Дабі чіткі завдання для подальшого діалогу, - Зеленський

17:35 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Визначив команді України в Абу-Дабі чіткі завдання для подальшого діалогу, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Українська переговорна команда в Абу-Дабі отримала чіткі завдання для подальших переговорів як з представниками США, так і представниками ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що отримав звіт від переговорної команди України.

"Тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним. Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених - це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування", - заявив президент.

Зеленський наголосив на потребі реальних інструментів щодо блокування будь-якого повторення війни. Крім того, під час переговорів підіймалася й необхідність деескалаційних кроків.

"Визначив нашій команді чіткі завдання для подальшого діалогу - як в тристоронньому форматі завтра, так і загалом надалі цими днями з представниками президента Америки та представниками Європи. Головне - реально наблизити мир, і з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота", - підкреслив глава держави.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, сьогодні в Абу-Дабі відновилися тристоронні переговори між Україною, США та РФ. Європейські представники не беруть у них безпосередньої участі, однак проводять окремі консультації з українською делегацією.

До початку зустрічі з представниками РФ українська сторона провела переговори з делегаціями США та європейських країн. У консультаціях взяли участь представники Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії.

Зазначимо, держсекретар США Марко Рубіо назвав тристоронні переговори в Абу-Дабі продуктивними. Водночас він наголосив, що очікувати швидкого врегулювання конфлікту за один день не варто.

Про все, що відомо про тристоронні переговори в Абу-Дабі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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