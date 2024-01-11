Визит Зеленского в Вильнюс и Совет Украина-НАТО: новости за 10 января

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированым визитом в Литву, где он провел ряд встреч. Тем временем состоялось очередное заседание Совета Украина-НАТО.

Более детально о том, что произошло в среду, 10 января, - в материале РБК-Украина .

Зеленский приехал в Литву

Президент Украины Владимир Зеленский 10 января прибыл с визитом в Литву. В частности, он встретился с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

Лидеры обсудили ситуацию на фронте, вопросы координации оборонной и финансовой поддержки Украины, саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне летом 2024 года.

Совет Украина-НАТО обсудил удары со стороны РФ: пообещали и дальше помогать Киеву

Совет Украина-НАТО собирал сегодня заседание на уровне послов, чтобы обсудить массированные российские удары по Украине с применением иранских дронов и северокорейских ракет.

Страны НАТО пообещали продолжить оказывать значительную помощь Киеву в военной сфере и не только.

Литва одобрила долгосрочный пакет поддержки Украины и анонсировала новые поставки

Литва одобрила пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 млн евро, заявил президент Гитанас Науседа.

По его словам, в январе его страна отправит Украине боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале - бронетранспортеры М577.

Зеленский об угрозе заморозки войны: давления от партнеров пока нет, сигналов не слышал

Давления от партнеров по прекращению защиты Украины пока что нет, заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, союзники пока не готовы официально дать соответствующие сигналы.

НАПК внесло крупнейшую в мире сеть фастфудов Subway в список спонсоров войны

Украина внесла американскую многонациональную франшизу ресторанов быстрого питания Subway в список международных спонсоров войны. Компания продолжает бизнес в России, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В НАПК отметили, что более 500 ресторанов сети Subway (ООО "Сабвэй Ай Пи") продолжают работать на рынке страны-агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ.

В Минобороны рассказали о ходе обучения пилотов ВСУ на F-16 по разным программам

Украинские пилоты проходят обучение на западных истребителях F-16 и эксплуатации этих самолетов по разным программам и группам в нескольких странах-участницах "Авиационной коалиции".

Замминистра обороны Александр Павлюк рассказал, как именно обучают наших пилотов.

Совбез ООН провел заседание по поставкам ракет КНДР в Россию: главные заявления

Совет безопасности ООН 10 января провел заседание насчет информации о поставках северокорейских ракет в Россию. Ряд стран резко раскритиковали такую помощь стране-агрессору.

С главными заявлениями на заседании Совбеза ООН можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный после посещения позиций военнослужащих в районе города Купянск Харьковской области рассказал о ситуации на этом отрезке фронта.

По его словам, украинские защитники, несмотря на давление со стороны противника, отбивают атаки и наносят значительные потери врагу в живой силе и технике.