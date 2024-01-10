Совет Украина-НАТО обсудил удары со стороны РФ: пообещали и дальше помогать Киеву

Совет Украина-НАТО собирал сегодня заседание на уровне послов, чтобы обсудить массированные российские удары по Украине с применением иранских дронов и северокорейских ракет. Страны НАТО пообещали продолжить оказывать помощь Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО .

Участие в заседании, в частности, приняли командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергиев. На заседании страны НАТО решительно осудили эскалацию российских авиаударов по Украине и использование Россией иранского и северокорейского оружия.

"НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные атаки на украинских гражданских, в том числе с оружием из Северной Кореи и Ирана. Второй год подряд Путин пытается истощить Украину массовыми ударами, но ему это не удается . Пока Москва усиливает свои удары по украинским городам и мирным жителям, союзники по НАТО усиливают противовоздушную оборону Украины", - цитирует пресс-служба заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В НАТО также напомнили, что страны-члены уже передали Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны. Так, недавно Германия поставила в Украину системы ПВО Patriot и Skynex и дополнительные ракеты для ПВО IRIS-T, а Британия обязалась направить украинцам около 200 ракет для ПВО.

"Сегодня члены НАТО ясно дали понять, что они будут продолжать оказывать Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь, и многие члены НАТО очертили планы предоставить миллиарды евро дополнительного потенциала в 2024 году", - заявили в пресс-службе Альянса.

Заседание Совета Украина-НАТО из-за атак РФ

Напомним, 29 декабря, российские террористы массированно обстреляли Украину, выпустив около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". Силы ПВО ВСУ тогда сбили 114 враждебных целей.

А через несколько дней, 2 января, российские оккупанты выпустили 35 дронов-камикадзе и 99 ракет разных типов, в том числе аэробалистические "Кинжалы". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все "Кинжалы".

После этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал заседание Совета Украина-НАТО, чтобы обсудить российские удары. Украинская сторона надеялась, что на заседании будут приняты быстрые обязательства стран НАТО по оказанию помощи украинским силам ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.