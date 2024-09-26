Визит Зеленского в США продлен еще на один день, - Голос Америки

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты продлен еще на один день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента издания "Голос Америки" Остапа Ярыша.
Журналист сообщил, что подтверждений касательно потенциальных встреч с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, пока нет.
Напомним, в воскресенье, 22 сентября, президент Владимир Зеленский начал официальный визит в Соединенные Штаты.
Глава государства провел ряд встреч с лидерами государств мира, американскими политиками, а также выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН и заседании Совета Безопасности ООН.
Во время встречи с президентом США Джо Байденом, Зеленский представил ему план победы Украины в войне с РФ. Ожидается, что решения плана должны дать практический результат до декабря этого года.
США предоставили Украине военную помощь на почти 8 млрд долларов. Пакет включает дополнительную батарею ПВО Patriot, перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности, боеприпасы класса "воздух - земля" и другое оборудование.
Тем временем кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп жестко раскритиковал президента Зеленского за его нежелание урегулировать войну с Россией мирным путем.
А в Конгрессе начали расследование визита украинского лидера на завод боеприпасов в штате Пенсильвания и назвали это событие "вмешательством в выборы в США".
В украинской делегации сообщили, что встреча Зеленского с Трампом не запланирована.
Подробнее о том, как Трамп использует визит президента Украины в США в предвыборной гонке, - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.