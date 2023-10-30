ua en ru
Пн, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Желанный гость. Зеленский может приехать в Израиль в любое время, - посол

Понедельник 30 октября 2023 11:14
UA EN RU
Желанный гость. Зеленский может приехать в Израиль в любое время, - посол Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Израиль с визитом в любое время. Однако на данный момент дата визита не назначена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Израиля в Украине Михаила Бродского в интервью изданию Ynet.

У него спросили, правда ли, что Израиль сказал Зеленскому после начала нападения ХАМАС, что это не самое лучшее время для визита в страну.

Посол заявил, что это неправда, потому что Украина не подавала официального запроса по поводу визита.

"В Украину были отправлены сообщения о том, что он (Зеленский - ред.) может приехать в Израиль в любое время, и я думаю, что он скоро приедет. Дата еще не назначена, но он желанный гость в Израиле, и я верю, что визит состоится", - сказал Бродский.

Возможный визит Зеленского в Израиль

Отметим, что после 7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль, президент Украины попросил рассмотреть возможность визита в страну, чтобы выразить свою солидарность.

После этого некоторые СМИ писали об отказе украинскому лидеру в визите, поскольку это якобы несвоевременно.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленскому не отказывали в визите в Израиль. Его предупредили, что для такой поездки придется подождать. Глава МИД отметил, что визит наверняка состоится после согласования сроков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Израиль
NEWS
Каким мессенджерам стоит доверять и безопасна ли переписка в Telegram: объяснение Федорова
Каким мессенджерам стоит доверять и безопасна ли переписка в Telegram: объяснение Федорова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ