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Візит Зеленського в Білий дім може вплинути на відносини з США у питанні безпеки, - МЗС

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про очікування української сторони від майбутнього візиту президента Володимира Зеленського в США. За його словами, цей візит може вплинути на відносини Києва з Вашингтоном.

Про це йшлося в ток-шоу "Право на владу".

Як зазначив Кулеба, зустріч Зеленського з американським президентом Джо Байденом може змінити відносини з США у питанні безпеки.

"Він може змінити багато чого у виведенні наших відносин у питанні безпеки. Нам завжди є про що поговорити. Мене тішить, що й американська сторона хоче бачити візит, який принесе результати. Ми вже працюємо над його організацією", - сказав міністр.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.

Як стало відомо пізніше, візит Зеленського в США планується на кінець липня 2021 року.

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