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Кит Келлог назначен спецпосланником США по Украине, - Трамп

Среда 27 ноября 2024 19:56
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Кит Келлог назначен спецпосланником США по Украине, - Трамп Фото: Кит Келлог (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Кит Келлог возглавит должность спецпредставителя по Украине и России. Он генерал в отставке.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

По мнению Трампа, Келлог "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", а также опыт в сфере национальной безопасности.

"Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и мир снова безопасными!" - заявил Трамп.

Что известно о Келлоге

Известно, что Келлог в период с 2017 по 2021 годы занимал высокие должности в администрации Трампа. В частности, был главой аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.

По данным СМИ, Келлог предложил собственный план прекращения войны в Украине. Этот план предусматривает, что поставки американского оружия Украине будут только при условии, что Украина согласится на мирные переговоры с Россией. При этом в США готовы предупредить Москву о последствиях отказа от переговоров, включая усиление поддержки Киева.

Мирный план Трампа

Трамп ранее заявлял, что может завершить войну между Россией и Украиной за один день. По данным СМИ, одним из пунктов его «мирного плана» могла быть передача части украинских территорий.

Недавно британские издания сообщили о новой версии плана Трампа, которая предусматривает создание буферной зоны между странами, которая будет охраняться европейскими войсками.

Однако один из советников Трампа заявил, что возвращение Крыма Украине уже "нереалистично". Однако в офисе избранного президента эту информацию опровергли.

Подробнее об этом заявлении можно узнать в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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