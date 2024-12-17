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Спецпредставитель Трампа по Украине в январе посетит Киев, - Reuters

Вторник 17 декабря 2024 22:12
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Спецпредставитель Трампа по Украине в январе посетит Киев, - Reuters Фото: Кит Келлог, будущий спецпредставитель Трампа по Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп номинировал на должность спецпредставителя по Украине, приедет в Киев. Его поездка состоится в начале января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации источников издания, Келлог в Киеве должен встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками. В то же время спецпредставитель не планирует лететь в Москву.

Собеседники Reuters уточняют, что команда Келлога работает над организацией встреч с лидерами стран в Париже и Риме. При этом планирование поездки все еще не завершено и маршрут может измениться.

Источники журналистов отметили, что цель такой поездки - сбор фактов, а не активные переговоры.

Как обратило внимание Reuters, такая поездка демонстрирует желание Трампа как можно быстрее положить конец войне между Украиной и Россией.

Трамп хочет завершить войну

Напомним, недавно избранный президент США Дональд Трамп отмечал, что он планирует говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку войну РФ против Украины необходимо завершить.

Как заверял американский политик, завершение украинско-российской войны будет одним из главных его приоритетов в вопросе международной политики.

Более детально о том, что Трамп думает о войне в Украине, - в материале РБК-Украина.

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