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Зеленский подтвердил визит спецпредставителя Трампа в Украину

Брюссель, Четверг 19 декабря 2024 08:39
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Зеленский подтвердил визит спецпредставителя Трампа в Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Будущий спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог посетит Киев. Визит состоится в начале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на встрече с журналистами в Брюсселе.

По словам главы государства, визит спецпредставителя Трампа состоится в начале января. То есть Келлог приедет в Украину еще до инаугурации Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января.

"Мы ожидаем господина Келлога. Я думаю, тогда поговорим что он имеет в виду и что имел в виду. Я не слышал еще интервью его", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее издание Reuters сообщило, что избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины Кит Келлог в начале января приедет в Украину с визитом. По данным издания, он также планирует посетить несколько других европейских столиц, в частности Рим и Париж.

Источники Reuters отмечали, что Келлог не собирается ехать в Москву.

Спецпредставитель Трампа по Украине

После выборов в США Дональд Трамп объявил, что назначит генерала в отставке Кита Келлога на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России. Больше о нем - в материале РБК-Украина.

Келлог отметил, что готов работать для обеспечения "мира через силу".

Западные СМИ сообщали, что в команде Трампа готовят "мирный план" для Украины, в сети публиковали несколько вариантов так называемого плана. Впрочем, Трамп не подтверждает ни один из них.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Визит в Украину
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