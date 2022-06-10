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Макрон може відвідати Київ наприкінці червня: з чим це пов'язано

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Україна, П'ятниця 10 червня 2022 20:04
Макрон може відвідати Київ наприкінці червня: з чим це пов'язано Фото: Еммануель Макрон (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент Франції Еммануель Макрон може прибути до України наприкінці червня, коли Європейський Союз ухвалить рішення щодо заявки Києва на вступ до союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми чекаємо, поки комісія дасть свій висновок. Рішення може полягати в тому, щоб надати Україні статус кандидата. За цими параметрами ми будемо визначати час візит", - повідомило джерело CNN.

У Макрона наголосили, що він хоче відвідати Україну найбільш корисним для країни способом.

З початку російського вторгнення, Макрон ще не відвідував Київ.

Нещодавно українські лідери розкритикували Макрона за висловлювання, в яких він сказав, що "ми не повинні принижувати Росію", щоб продовжити дипломатію.

Нагадаємо, наступного тижня Макрон планує візит до Румунії і Молдови. Деякі французькі ЗМІ припустили, що в рамках цього візиту він може відвідати Київ.

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