Макрон може відвідати Київ наприкінці червня: з чим це пов'язано
Президент Франції Еммануель Макрон може прибути до України наприкінці червня, коли Європейський Союз ухвалить рішення щодо заявки Києва на вступ до союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми чекаємо, поки комісія дасть свій висновок. Рішення може полягати в тому, щоб надати Україні статус кандидата. За цими параметрами ми будемо визначати час візит", - повідомило джерело CNN.
У Макрона наголосили, що він хоче відвідати Україну найбільш корисним для країни способом.
З початку російського вторгнення, Макрон ще не відвідував Київ.
Нещодавно українські лідери розкритикували Макрона за висловлювання, в яких він сказав, що "ми не повинні принижувати Росію", щоб продовжити дипломатію.
Нагадаємо, наступного тижня Макрон планує візит до Румунії і Молдови. Деякі французькі ЗМІ припустили, що в рамках цього візиту він може відвідати Київ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.