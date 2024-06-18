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РФ направила около 40 военных кораблей в Тихий океан перед визитом Путина в КНДР

Вторник 18 июня 2024 16:00
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РФ направила около 40 военных кораблей в Тихий океан перед визитом Путина в КНДР Архивное фото: РФ направила около 40 военных кораблей в Тихий океан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Военно-морской флот Российской Федерации начал крупные учения в Тихом океане. Это происходит накануне визита диктатора Владимира Путина в КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Отмечается, что в маневрах Военно-морского флота РФ принимают участие около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения.

Также РФ направит в тот район около 20 самолетов и вертолетов. Учения продлятся до 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.

Россия сообщает, что учения якобы призваны отработать борьбу с подводными лодками и защиту от воздушных атак.

Визит Путина в КНДР и Вьетнам

Стоит отметить, что вчера в Кремле заявили о планах Путина посетить КНДР. The Washington Post предположило, что российский диктатор может попросить у главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Также Путин собрался с визитом во Вьетнам. О том, что еще может стоять за поездками Путина в азиатские страны, - в материале РБК-Украина.

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