РФ направила около 40 военных кораблей в Тихий океан перед визитом Путина в КНДР
Военно-морской флот Российской Федерации начал крупные учения в Тихом океане. Это происходит накануне визита диктатора Владимира Путина в КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Отмечается, что в маневрах Военно-морского флота РФ принимают участие около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения.
Также РФ направит в тот район около 20 самолетов и вертолетов. Учения продлятся до 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.
Россия сообщает, что учения якобы призваны отработать борьбу с подводными лодками и защиту от воздушных атак.
Визит Путина в КНДР и Вьетнам
Стоит отметить, что вчера в Кремле заявили о планах Путина посетить КНДР. The Washington Post предположило, что российский диктатор может попросить у главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Также Путин собрался с визитом во Вьетнам. О том, что еще может стоять за поездками Путина в азиатские страны, - в материале РБК-Украина.
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