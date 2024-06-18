У Байдена выразили обеспокоенность из-за визита Путина в КНДР и назвали это признаком отчаяния

Визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею является актом отчаяния. Это должно вызывать беспокойство у всех, кто заинтересован в сохранении мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена и заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер .

Позиция Госдепа

Блинкен заявил, что визит Путина в Северную Корею стал признаком его отчаяния укрепить отношения со странами, которые могут поддержать его войну против Украины.

Госсекретарь добавил, что поддержка Китая позволила России сохранить свою оборонно-промышленную базу, поставляя 70% станков, которые Москва импортирует, и 90% микроэлектроники.

"Это должно прекратиться", - сказал он.

Позиция Белого дома

Карин Жан-Пьер заявила, что углубление сотрудничества между Россией и КНДР является тенденцией, которая должна вызвать серьезную обеспокоенность у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове.

Также она упомянула и поддержку народа Украины, который защищает свою свободу и независимость от российской агрессии и вторжения.