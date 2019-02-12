Візит Порошенка до Молдови перенесли

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Візит президента України перенесли на невизначений термін

Візит президента України Петра Порошенка в Молдову перенесли. Про це повідомив прес-секретар міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Олександр Ройтман, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Newsmaker.

Ройтман заявив, що візит Петра Порошенка до Молдови дійсно готували, але вирішили перенести на інший термін, але не уточнили на який саме. Крім того, Ройтман підкреслив, що Порошенко не збирався зустрічатися з президентом Молдови Ігорем Додоном.

"В ході підготовки цього візиту ми не отримували по дипломатичних каналах запитів від української сторони про зустріч з президентом Додоном", - зазначив Ройтман.

Натомість, видання пише, що раніше на телеканалі Accent TV Ігор Додон повідомив, що Петро Порошенко прилетить в Кишинів 13 лютого. Він зазначив, що не зустрінеться зі своїм українським колегою, так як це було б втручанням у вибори в сусідній державі.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація застосовує нові засоби інформаційної пропаганди проти керівництва України та Молдови.