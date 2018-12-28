Порошенко: РФ применяет новые средства пропаганды против руководства Украины и Молдовы

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил, что Россия уже начала реализовывать планы вмешательства в избирательные процессы в Украине и Молдове

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация (РФ) применяет новые средства информационной пропаганды против руководства Украины и Молдовы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Порошенко в Twitter.

Президент Украины вместе с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом сегодня, 28 декабря, открыли совместный пункт пропуска на границе. Во время церемонии открытия Порошенко отметил, что для Украины и Молдовы вопрос соблюдения суверенитета и территориальной целостности очень актуален.

"Сегодня стратеги российской гибридной войны готовятся открыть еще один мощный фронт против Украины и Молдовы. Ведь наши страны стоят на пороге важных выборов, которые состоятся в 2019 году. И Россия уже начала реализовывать планы вмешательства в избирательные процессы...РФ применяет новые средства информационной пропаганды, направленную, прежде всего, на безосновательную дискредитацию руководства Украины и Молдовы. И сегодня последствия этой пропаганды ощущают уже не только Украина и Молдова, а и другие европейские государства", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 28 декабря, на украинско-молдавской границе заработал совместный пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".