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Візит Борреля до Москви: глава МЗС Польщі порадив спочатку відвідати Київ

Варшава, Вівторок 26 січня 2021 03:10
Візит Борреля до Москви: глава МЗС Польщі порадив спочатку відвідати Київ
Фото: Збігнєв Рау (gov.pl)
Автор: Артур Родивилов

Перед візитом в Росію голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю слід було б провести переговори з новим держсекретарем США та відвідати Україну. Візит до Москви заплановано у лютому.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає "Польське радіо".

Він додав, що після візиту в Москву одна із зустрічей глав МЗС країн Євросоюзу буде цілком присвячена Росії.

Крім того, за словами польського міністра, перед візитом Борреля в Москву Єврокомісія має представити план економічної допомоги демократичній Білорусі.

Як стало відомо в понеділок, високий представник ЄС Жозеп Боррель в перший тиждень лютого відвідає Росію на запрошення міністра закордонних справ цієї країни Сергія Лаврова. Візит буде передувати розгляду стратегії відносин між ЄС і Росією на засіданні Європейської ради у березні.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда закликав Борреля переглянути свої плани щодо візиту в Москву, якщо Росія не звільнить Навального. Він також пропонував ЄС посилити санкції проти Росії.

Як відомо, російського опозиціонера Олексія Навального заарештували 18 січня у відділенні поліції Хімок. Його взяли під варту одразу після повернення з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння.

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