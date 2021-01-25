ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В ЄС немає пропозицій щодо санкцій через Навального. Боррель поїде в Росію

Брюссель, Понеділок 25 січня 2021 18:29
В ЄС немає пропозицій щодо санкцій через Навального. Боррель поїде в Росію
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)
Автор: Дмитро Левицький

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що на засіданні Ради Європи жодна країна не запропонувала ввести санкції проти Росії через арешт Олексія Навального. Боррель планує здійснити робочий візит в Росію.

Про це йшлося на прес-конференції Борреля в Брюсселі.

Дипломат наголосив, що Рада Європи готова реагувати та ухвалити відповідні заходи, "якщо обставини будуть того вимагати".

"Сьогодні не було жодних пропозицій та, відповідно, жодних рішень не ухвалено", - сказав він.

Боррель також анонсував свою поїздку до Росії у перший тиждень лютого. Метою візиту в Москву буде обговорення з російською владою всіх актуальних питань та підготовка до дискусії про стосунки з РФ на березневому саміті ЄС.

"Я проінформував Раду про наміри здійснити візит в Москву на запрошення міністра (закордонних справ Росії - ред.) Лаврова в перший тиждень лютого", - заявив дипломат.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда закликав Борреля переглянути свої плани щодо візиту в Москву, якщо Росія не звільнить Навального. Він також пропонував ЄС посилити санкції проти Росії.

Як відомо, російського опозиціонера Олексія Навального арештували 18 січня у відділенні поліції Хімок. Його взяли під варту відразу після повернення з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ЕвросоюзРосійська ФедераціяНавальныйСанкції

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся