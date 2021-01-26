ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Визит Борреля в Москву: глава МИД Польши посоветовал сначала посетить Киев

Варшава, Вторник 26 января 2021 03:10
Визит Борреля в Москву: глава МИД Польши посоветовал сначала посетить Киев
Фото: Збигнев Рау (gov.pl)
Автор: Артур Родивилов

Перед визитом в Россию главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю следовало бы провести переговоры с новым госсекретарем США и посетить Украину. Визит в Москву запланирован в феврале.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает "Польское радио".

Он добавил, что после визита в Москву одна из встреч глав МИД стран Евросоюза будет целиком посвящена России.

Кроме того, по словам польского министра, перед визитом Борреля в Москву Еврокомиссия должна была бы представить план экономической помощи демократической Беларуси.

Как стало известно в понедельник, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в первую неделю февраля посетит Россию по приглашению министра иностранных дел этой страны Сергея Лаврова. Визит будет предшествовать рассмотрению стратегии отношений между ЕС и Россией на заседании Европейского совета в марте.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда призвал Борреля пересмотреть свои планы относительно визита в Москву, если Россия не освободит Навального. Он также предлагал ЕС усилить санкции против России.

Как известно, российского оппозиционера Алексея Навального арестовали 18 января в отделении полиции Химок. Его взяли под стражу сразу после возвращения из Германии, где он лечился от последствий отравления.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика МИД Польшивизит

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь