"Выживают только мелкие": зоолог рассказал, что происходит с животными на линии фронта

Из-за полномасштабной войны в Украине часть животных и птиц покинули зону боевых действий. На линии соприкосновения выживают преимущественно грызуны и мелкие виды, которые способны прятаться под землей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал зоолог, участник антарктических экспедиций, менеджер проектов "Редкие виды" Всемирного фонда природы WWF-Украина Игорь Дикий .

Главное: На линии фронта выживают только мелкие животные (грызуны, лисы), которые могут прятаться в норах.

Крупные звери и птицы (орлы, аисты, кабаны) покинули зону боевых действий.

Подрыв Каховской ГЭС привел к вероятному полному уничтожению уникальных видов.

Как можно получить репарации от РФ за экоцид Украине?

Кто смог адаптироваться к обстрелам?

По словам эксперта, на линии фронта действует то же правило, что и для военных: выживает тот, кто лучше закапывается. Все, что остается на поверхности, поражается обломками и огнем.

"Все крупные животные оттуда давно уже ушли. А те, которые не успели, просто погибли. Выживают мелкие животные - те, которые могут спрятаться под землю в нору. Это преимущественно грызуны, максимум еще лисы", - отмечает зоолог.

В то же время волки, косули, кабаны и лоси убегают от опасности. Те единичные особи, которые остаются, часто получают тяжелые контузии. Зоолог вспоминает случай, когда косули паслись посреди поля во время боя, не реагируя на взрывы из-за потери слуха.

Среди птиц на "нуле" остались лишь мелкие воробьиные. Крупные виды - орлы, аисты и журавли - покинули опасные территории из-за большой площади поражения и естественной пугливости.

Трагедия после подрыва Каховской ГЭС

Отдельной катастрофой для экологии стал подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции. Вода фактически уничтожила уникальные виды, которые проживали только на этих территориях.

Потери животного мира из-за затопления:

100% популяции двух эндемичных видов муравьев (тапинома Кинбурнская и лиометопум европейский) считаются уничтоженными;

(тапинома Кинбурнская и лиометопум европейский) считаются уничтоженными; 70% популяции кандибки пустынной погибло из-за затопления нор;

погибло из-за затопления нор; существенно пострадал песчаный слепец.

На деоккупированные территории животные пытаются возвращаться, однако там их ждет новая угроза - неразорвавшиеся боеприпасы, мины и растяжки.

Репарации за экоцид: есть ли шансы?

Игорь Дикий отмечает, что Украина может получить от РФ репарации за ущерб окружающей среде, однако для этого нужна сильная доказательная база.

"Любые репарации - это судебное заявление. Надо подтвердить, что в заповедных зонах работали ученые, были уникальные редкие виды, а сейчас это уничтожено. Должны быть соответствующие научные публикации", - объясняет он.

Эксперт добавил, что только после возникновения вопроса о возмещении государство обратило внимание на важность профессий биолога и зоолога, которые годами недофинансировались.