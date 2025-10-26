Вез продукты для людей. Оккупанты ударили по гражданскому авто на Сумщине, ранен водитель

Российская армия нанесла прицельный удар по гражданскому грузовому автомобилю на окраине Белопольской общины в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА.
По предварительным данным, в результате атаки пострадал 36-летний водитель, который вез продукты для местных жителей.
Медики оказали мужчине помощь на месте происшествия - госпитализация не понадобилась.
Военные отмечают, что россияне сознательно бьют по гражданскому транспорту и мирным людям, которые просто выполняют свою работу и обеспечивают общины необходимым. Несмотря на угрозу обстрелов, поставки продуктов в прифронтовые населенные пункты продолжаются.
Несколько дней назад ночной удар дрона по железнодорожной станции в Сумах привел к разрушениям и пострадавшим.
В результате атаки двое работников железной дороги получили ранения. Одного из них, 35-летнего мужчину, госпитализировали в больницу для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.
Второму, 28-летнему сотруднику станции, помощь была оказана на месте, и его жизни и здоровью угроза не угрожает.
Также российские оккупанты, 21 октября, атаковали Сумы дроном "Италмас". Враг целился по гражданской инфраструктуре, пострадали мирные жители. В результате атаки повреждены две многоэтажки. Выбито несколько окон и около 35 балконных рам.
В Министерстве внутренних дел отметили, что предварительно известно о 12 пострадавших из-за удара.