Без виз и лишних движений: иностранным волонтерам разрешили оставаться в Украине по-новому

В Украине упростили процедуру получения временного вида на жительство для иностранных волонтеров и гуманитарных работников. Теперь иметь долгосрочную визу для этого будет не обязательно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту соответствующего законопроекта на портале ВРУ.

О каком законе идет речь

12 марта 2026 года Верховная Рада приняла проект закона №13071 о внесении изменений в ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Речь идет об отмене визовых требований для иностранцев и лиц без гражданства, которые являются гуманитарными работниками и волонтерами - на период действия в Украине военного положения.

17 марта документ направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому, а 30 марта глава государства вернул его уже подписанным.

В пояснительной записке к документу украинцам напомнили, что с началом полномасштабного вторжения РФ значительно возросли потребности пострадавшего гражданского населения в гуманитарной помощи (поставляемой за счет отечественных и иностранных доноров).

Это позволяет:

преодолевать негативные социальные последствия вооруженной агрессии;

обеспечивать население критически необходимыми вещами и услугами.

Следовательно, вопрос получения разрешений на временное проживание на территории Украины для иностранцев и лиц без гражданства, которые являются работниками негосударственных иностранных гуманитарных или международных организаций - чрезвычайно актуален.

Что именно меняет новый закон

Сейчас общая процедура получения временного вида на жительство (которой предшествует обязательное оформление долгосрочной визы типа D) значительно усложняет легализацию пребывания в Украине вышеупомянутой категории иностранцев и лиц без гражданства.

При этом гуманитарные работники с опытом работы в других зонах конфликта чрезвычайно востребованы для профессионального оказания гуманитарной помощи.

Речь о том, что получение этого типа визы требует выезда за пределы Украины (поскольку ее сейчас выдают только консульские учреждения нашего государства).

"При этом процесс получения визы типа D является довольно сложным и времязатратным, что приводит к длительному отсутствию работников в Украине, без возможности полноценно осуществлять свои профессиональные обязанности", - объяснили авторы законопроекта.

Учитывая такую ситуацию, новый закон упрощает процедуру - отменяет требование иметь долгосрочную визу, чтобы получить вид на жительство:

иностранцам (кроме граждан РФ);

лицам без гражданства.

Если они работают в представительствах гуманитарных организаций или участвуют в международных или региональных волонтерских программах.

Обновленные правила будут действовать, согласно документу, в течение всего периода военного положения и еще год после его завершения.