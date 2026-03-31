ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Без виз и лишних движений: иностранным волонтерам разрешили оставаться в Украине по-новому

11:12 31.03.2026 Вт
3 мин
Теперь получить вид на жительство будет проще
aimg Ирина Костенко
Некоторые правила для иностранных волонтеров в Украине изменили (фото иллюстративное: Getty Images)

В Украине упростили процедуру получения временного вида на жительство для иностранных волонтеров и гуманитарных работников. Теперь иметь долгосрочную визу для этого будет не обязательно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту соответствующего законопроекта на портале ВРУ.

О каком законе идет речь

12 марта 2026 года Верховная Рада приняла проект закона №13071 о внесении изменений в ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Речь идет об отмене визовых требований для иностранцев и лиц без гражданства, которые являются гуманитарными работниками и волонтерами - на период действия в Украине военного положения.

17 марта документ направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому, а 30 марта глава государства вернул его уже подписанным.

Без виз и лишних движений: иностранным волонтерам разрешили оставаться в Украине по-новомуФрагмент карточки законопроекта (скриншот: itd.rada.gov.ua/billinfo)

В пояснительной записке к документу украинцам напомнили, что с началом полномасштабного вторжения РФ значительно возросли потребности пострадавшего гражданского населения в гуманитарной помощи (поставляемой за счет отечественных и иностранных доноров).

Это позволяет:

  • преодолевать негативные социальные последствия вооруженной агрессии;
  • обеспечивать население критически необходимыми вещами и услугами.

Следовательно, вопрос получения разрешений на временное проживание на территории Украины для иностранцев и лиц без гражданства, которые являются работниками негосударственных иностранных гуманитарных или международных организаций - чрезвычайно актуален.

Что именно меняет новый закон

Сейчас общая процедура получения временного вида на жительство (которой предшествует обязательное оформление долгосрочной визы типа D) значительно усложняет легализацию пребывания в Украине вышеупомянутой категории иностранцев и лиц без гражданства.

При этом гуманитарные работники с опытом работы в других зонах конфликта чрезвычайно востребованы для профессионального оказания гуманитарной помощи.

Речь о том, что получение этого типа визы требует выезда за пределы Украины (поскольку ее сейчас выдают только консульские учреждения нашего государства).

"При этом процесс получения визы типа D является довольно сложным и времязатратным, что приводит к длительному отсутствию работников в Украине, без возможности полноценно осуществлять свои профессиональные обязанности", - объяснили авторы законопроекта.

Учитывая такую ситуацию, новый закон упрощает процедуру - отменяет требование иметь долгосрочную визу, чтобы получить вид на жительство:

  • иностранцам (кроме граждан РФ);
  • лицам без гражданства.

Если они работают в представительствах гуманитарных организаций или участвуют в международных или региональных волонтерских программах.

Обновленные правила будут действовать, согласно документу, в течение всего периода военного положения и еще год после его завершения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Владимир Зеленский Украина Гуманитарная помощь Верховная рада Вид на жительство Волонтеры Документы
