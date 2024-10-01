У военнообязанных есть 14 дней. Как работает рассылка повесток "Укрпочтой"

Напомним, в Украине введен новый механизм формирования и отправки повесток с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Повестки подписываются электронной подписью начальников ТЦК и содержат уникальный QR-код для идентификации. После этого их печатает "Укрпочта" и посылает по домашним адресам военнообязанных. Первые повестки, отправленные через "Укрпочту", уже поступили в почтовые отделения на Закарпатье.

РБК-Украина ранее также сообщало, что "Укрпочта" доставляет повестки в форме заказных писем, которые получатель должен подписать при получении. По словам руководителя "Укрпочты" Игоря Смилянского, если получатель не забирает письмо, для него оставляют уведомление. Если после этого письмо так и не забрали, его возвращают отправителю – Министерству обороны Украины.

Напомним, адвокат юридической компании "Рияко и Партнеры" Екатерина Анищенко в комментарии для РБК-Украина рассказала, что в Украине участились случаи, когда лица узнают о мобилизации из-за ареста банковских счетов или сообщения от банка. Это происходит даже если они не получали повестки. Такая ситуация может возникнуть, в частности, из-за проживания по другому адресу, об изменении которого лицо не сообщило. В случае, если повестка поступила по старому адресу, есть основания для судебного обжалования. Однако, если все требования выполнены, а человек сознательно не явился в ТЦК, правовая помощь может оказаться малоэффективной.

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