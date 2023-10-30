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Военнослужащим Литвы запретят выезжать в Россию и Беларусь

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Профессиональным военным Литвы планируют запретить выезжать в страны, представляющие угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Соответствующую поправку к закону предложил Сейма министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Отмечается, что согласно документу страны и территории, куда профессиональным военным запрещен въезд, будет утверждать правительство.

Также будет определен порядок исключений, когда по личным обстоятельствам военному нужно посетить недружественную страну, а также выезд будет разрешен при условии заполнения специальной декларации.

"Службы разведки и безопасности России и Беларуси ведут активную разведывательную деятельность в отношении граждан Литвы, посещающих территории этих стран. Поездки литовских военнослужащих в эти страны повышают вероятность и риск вербовки и других враждебных действий по ним", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Усиление безопасности на границе с Беларусью

Недавно Агентство гражданской авиации Латвии решило ввести большие ограничения воздушного пространства вблизи границы с Беларусью. Они начали действовать с 16 октября.

В августе стало известно, что Польша создаст новую воинскую часть на границе с Белоруссией. Она будет дислоцироваться в городе Чарна-Белосток, в 35 километрах от Беларуси.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс говорил, что в случаях массового наплыва мигрантов Латвия готова закрыть границу с Белоруссией и Россией.

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