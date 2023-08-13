Польша создает новую военную часть на границе с Беларусью

Польша создаст новую военную часть на границе с Беларусью. Она будет дислоцироваться в городе Чарна-Белостоцк, в 35 километрах от Беларуси.

В новой военной части будут находиться подразделения разведывательного полка и сил теробороны.

По данным ведомства, причиной развертывания воинской части являются гибридные атаки со стороны России и Беларуси.

"Сегодня мы все видим, что происходит за нашей восточной границей. Путин пытается восстановить империю. Была ли Россия белой или красной, стала ли она путинской, Россия всегда одинакова в своих методах, в совершаемой агрессии. Поэтому в ответ на эти угрозы мы усиливаем польскую армию", - заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Сейчас армия Польши насчитывает 175 тысяч человек, в то время как в 2015-м их было 95 тысяч человек.

"Вагнеровцы" в Беларуси

В июне "вагнеровцы" совершили провальную попытку государственного переворота в России. После им разрешили "переехать" в Беларусь.

Власти Польши выразили обеспокоенность в связи с этим фактом и призвали НАТО усилить восточный фланг. Также они пригрозили закрыть границы с Беларусью в случае провокаций наемников из ЧВК "Вагнера".

При этом Беларусь и Россия направили в Сувальский перевал около сотни боевиков ЧВК "Вагнера". Между тем, в Варшаве не исключают, что наемников могут использовать для провокаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.