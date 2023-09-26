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Президент Латвии назвал условие для полного закрытия границ с Беларусью и РФ

Латвия, Вторник 26 сентября 2023 18:07
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Президент Латвии назвал условие для полного закрытия границ с Беларусью и РФ Фото: Эдгар Ринкевичс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В случаях массового наплыва мигрантов Латвия готова закрыть границу с Беларусью и Россией.

Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевичс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

На встрече с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом они обсуждали вклад Берлина в безопасность региона, а также потенциальные риски гибридной угрозы на границе НАТО.

Ринкевичс выразил благодарность за участие Германии в обеспечении безопасности Балтийского региона и планы по увеличению численности Вооруженных сил. В частности он подтвердил готовность Латвии принять ротацию боевых самолетов Германии в Лиелварде в 2024 году.

Обсуждая потенциал гибридных атак на границе Латвии, Ринкевичс отметил, что страна готова принять все необходимые меры, в частности закрыть границу с Беларусью и Россией.

Усиление охраны границы

Напомним, еще в начале августа власти Латвии решили усилить охрану границы с Беларусью на шесть месяцев.

Это связано с тем, что там фиксировались случаи незаконного пересечения границы с территории Беларуси.

Позже стало известно, что Министерство обороны Латвии рассматривает размещение на границе с Россией и Беларусью противотанковых мин и других дополнительных препятствий.

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